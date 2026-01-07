Véhicules des députés : Abdoulaye Sylla choisit de soutenir le Centre d’hémodialyse de Dakar

Depuis l’accession des nouvelles autorités aux responsabilités, la gouvernance publique est marquée, selon plusieurs observateurs, par un déficit de transparence. Une situation que dénonce le député Abdoulaye Sylla, qui estime que « les engagements solennellement proclamés en matière de clarté et de redevabilité apparaissent aujourd’hui en net décalage avec les pratiques observées ».

S’exprimant sur l’actualité liée à l’Assemblée nationale, notamment l’attribution de véhicules aux députés, l’élu regrette que la majorité parlementaire s’inscrive « dans la continuité de méthodes anciennes, caractérisées par une absence d’information claire et accessible sur ces décisions ». Une démarche qu’il juge contraire aux principes de bonne gouvernance affichés par les nouvelles autorités.

Pour sa part, Abdoulaye Sylla affirme vouloir rester fidèle à la ligne de conduite qu’il s’est fixée depuis le début de la législature. Il rappelle avoir fait, dès son investiture, le choix de renoncer à son salaire et aux avantages liés à sa fonction. « J’ai fait le choix de renoncer à mon salaire ainsi qu’aux avantages liés à ma fonction, au profit du Centre d’hémodialyse de Dakar », fait-il savoir dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.

Dans la même logique, le député indique avoir demandé que le véhicule qui devait lui être attribué soit affecté audit Centre d’hémodialyse. « J’ai décidé de demander que le véhicule qui me serait attribué soit affecté au Centre d’hémodialyse, une structure qui fait face à un manque important de moyens matériels ».

Abdoulaye Sylla précise que cette décision ne relève nullement d’un acte exceptionnel, mais d’un choix qu’il considère comme rationnel. « cette décision ne relève pas d’un geste exceptionnel, mais d’un choix simple et rationnel », dit-il. En tant que chef d’entreprise disposant des moyens nécessaires pour ses déplacements, il estime plus utile que ce véhicule serve une structure de santé.

« Il me paraît plus conforme à l’intérêt général que ce véhicule serve une structure de santé plutôt que d’être immobilisé », conclut-il. Par cette prise de position, le député Abdoulaye Sylla entend illustrer sa conception de l’engagement public, fondée sur la cohérence, la responsabilité et la transparence dans la gestion des ressources de l’État.