Elizabeth Holmes : voici la jeune milliardaire américaine qui a escroqué le monde

Présentée comme l’une des plus jeunes milliardaires autodidactes, Elizabeth Holmes a vu ses ambitions s’écrouler en 2015. Alors que son procès vient tout juste d’être lancé, retour sur l’affaire qui a fait tomber celle qui s’inspirait directement de Steve Jobs.

Elle avait tout pour devenir l’une des personnalités les plus puissantes et les plus influentes du monde. Le 31 août, Elizabeth Holmes a assisté au premier jour de son procès, à l’issue duquel elle risque près de vingt ans de réclusion. En cause : une vaste escroquerie montée par le biais de sa start-up, appelée Theranos. Avec cette entreprise, la dirigeante a mis au point un test afin de mettre au jour de nombreux problèmes de santé grâce à une simple piqûre au doigt. Une révolution dans le domaine de l’analyse médicale avec la naissance de tests « moins chers et plus rapides », pour laquelle les investisseurs ont lâché près de 700 millions de dollars.

Mais l’effervescence autour de Theranos est vite redescendue en 2015. Cette année-là, deux lanceurs d’alerte et le Wall Street Journal ont révélé que les machines de Theranos, déployées dans une quarantaine de pharmacies du géant Walgreens, n’ont en réalité jamais fonctionné. Dans le détail, deux anciens employés ont révélé que les dirigeants de Theranos obligeaient les chercheurs à effacer les erreurs de résultats et qu’une grande partie des analyses ont été réalisées au moyen de prises de sang classiques, précise 20 Minutes.

Inculpée pour « association de malfaiteurs »

La découverte de cette escroquerie a directement mené à la fermeture de Theranos, qui a ainsi fait croire à de nombreuses personnes que leur maladie était de retour. De son côté, Elizabeth Holmes a été inculpée avec son ancien chef d’opérations, Ramesh Balwani, de neufs chefs d’accusations de fraude, et de deux pour « association de malfaiteurs ».

Au cours de son procès, Elizabeth, ancienne étudiante de Stanford, qui s’inspirait de Steve Jobs pour façonner son empire, tentera de convaincre les juges qu’elle n’a pas intentionnellement trompé les investisseurs. Ses avocats ont, quant à eux, prévu de défendre leur cliente en affirmant que celle-ci était « sous influence » et « abusée sexuellement, physiquement et émotionnellement » par Ramesh Balwani, avec qui elle a entretenu une liaison.