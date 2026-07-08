Elle disparaît à la sortie d’une discothèque…elle est retrouvée morte au bord d’une autoroute

Nikoline était en vacances sur la Costa del Sol, en Espagne, depuis le 19 juin et devait rentrer en Norvège ce lundi.

Dimanche soir, la jeune Norvégienne de 17 ans a assisté à la victoire de son équipe nationale face au Brésil (2-1) en 8es de finale de Coupe du monde avec ses amis.

Ils ont ensuite fait la fête à la discothèque au « Funky Buddha Puerto Banús ». L’adolescente a quitté l’établissement vers 3H00 du matin. Après on n’a plus aucun signe de vie de la jeune fille.

Sa famille a lancé un avis de recherche pour tenter de la retrouver.

Le corps sans vie de Nikoline sera retrouvé lundi, aux premières heures de la journée, aux abords de l’autoroute A-7, à vingt minutes en voiture environ de la boite de nuit.

Des témoins ont expliqué aux autorités avoir vu une femme se faire renverser par un camion vers 5h20 du matin.

Le conducteur du camion n’a pour l’instant pas été interpellé et est activement recherché par les forces de l’ordre

Source : F D