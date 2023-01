Elle reçoit un sms de son ex le jour de son mariage…le marié annule tout

Véritable cauchemar pour cette femme qui a vu son mariage annulé sur la base d’un simple message. En effet la jeune dame a eu échangé sur WhatsApp avec son ex, le matin juste avant la cérémonie…

Un homme a décidé d’annuler son mariage après avoir que sa femme a eu contact avec son ex le jour de la cérémonie d’union. La vidéo de la scène est devenue virale sur les réseaux. Dans la séquence on peut voir la femme en robe de mariée suppliant son homme de revenir sur sa décision. Même si le contenu du message entre le femme et son ex n’est pas dévoilé, on aperçoit l’homme dans la vidéo très énervé et ne veut plus écouter qui ou quoi que ce soit.

La vidéo a reçu un chapelet de commentaires. Alors que certains pensent que l’homme pour être un peu indulgent car il s’agit d’un simple message, d’autres donnent raisons au monsieur avec des commentaires du genre « Cet homme fait la fierté du syndicat »

Ci-dessous la vidéo…

@matador_pied_electrique En cette année 2023 y’a plus pitié avc les femmes 💪🔥El voulais joué o dur le dur la jouer Nin nin #matador_pied_electrique ♬ Laughing – Gianluca Marino

Source IM