Elle tue sa sœur et son bébé de 3 semaines…par jalousie

Elle tue sa propre sœur et son enfant par jalousie et risque la peine de mort…

La police de Fresno a récemment arrêté une femme pour le meurtre de sa sœur et de son enfant de trois semaines. Elle aurait commis ce crime odieux sous l’effet de la jalousie et la rivalité qu’il y aurait entre sa sœur et elle. Actuellement en détention avec son petit ami pour des chefs d’accusation comme « meurtre avec préméditation », ces deux suspects encourent la peine de mort ou la prison à vie s’ils sont déclarés coupables par un tribunal.

Le 24 septembre dernier, une jeune fille nommée Yanelly Solorio-Rivera, âgée de 18 ans, et son bébé de trois semaines ont été déclarés mortes par les policiers de Fresno en Californie, aux États-Unis. Très tôt le matin, aux environs de 7 h le jour du meurtre, plusieurs coups de feu avaient été tirés depuis la maison où les corps ont été découverts. Après avoir entendu les sons de l’arme, les résidants ont contacté la police qui s’est immédiatement rendue sur les lieux.

Le corps de la jeune femme a alors été retrouvé étendu par terre avec sa petite fille dans les bras. Elle a succombé à plusieurs balles qu’elle a reçues. La police a finalement arrêté deux suspects le mercredi 9 novembre dernier. Il s’agit entre autres de Yarelly Solorio-Rivera, la grande sœur de la victime et de son petit ami. D’après les informations fournies par la police, ce crime est le résultat de la jalousie et de la rivalité qu’elle avait envers la victime.

« Nous avons l’arme du crime, une arme de poing Smith & Wesson 9 mm, et nous avons un motif – la jalousie et la rivalité entre frères et sœurs. Nous n’avons vu aucun remords, aucune culpabilité », a laissé entendre le chef de la police de Fresno le lendemain des arrestations. Les deux suspects sont incarcérés à la prison du comté de Fresno et risquent la peine de mort ou la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, s’ils sont reconnus coupables pour les deux chefs d’accusation de meurtre avec préméditation.

