Il frappe sa femme et tue un homme qui s’interpose

Un homme tué en tentant de secourir une femme battue par son mari…

Un homme de 32 ans vivant au Kenya, sera traduit en justice après avoir été accusé de meurtre.

Le suspect appelé David Chacha aurait agressé sa femme, Mary Chacha, qui s’est ensuite échappée et s’est rendue chez sa belle-mère. David a par la suite suivi sa femme jusqu’à la maison de sa mère où il l’a soumise à d’autres coups.

Des voisins sont intervenus après que la mère du suspect eut sonné l’alerte. Le suspect a cependant frappé l’un des voisins avec une barre de métal sur la tête, lui causant une grave blessure.

Le rapport disait ceci : « La police s’est rendue sur les lieux et il a été établi que David Chacha, âgé de 32 ans, avait eu une querelle domestique avec sa femme, Mary Chacha, âgée de 24 ans. Sa femme s’est échappée, David l’a suivie et l’a soumise à d’autres coups. La belle-mère a sonné l’alarme et le voisin Ronald est venu à leur secours mais s’est fait frapper avec une barre de métal sur la tête par David. »

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital Mother and Child où il a été référé au sous-comté de Kehancha et plus tard à l’hôpital de niveau 4 de Migori où il a été déclaré mort à son arrivée.

Le suspect a été arrêté à Motemorabu où il s’était enfui.

La déclaration a ajouté : « Le suspect s’est échappé plus tard vers une destination inconnue mais a ensuite été retrouvé à Motemorabu où il s’était caché. »

Le corps du défunt a été transféré à la morgue de l’hôpital de Kehancha en attendant une autopsie.

Source MSN