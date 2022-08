Elle veut empêcher son mari de sourire avec un oreiller…il meurt étouffé

Une femme qui a étouffé son mari à mort avec un oreiller n’a écopé que de 5 ans de prison.

Janet Dunn, 73 ans, de Ponteland, Northumberland, « s’est retrouvée à tenir un oreiller sur le visage » de son partenaire de 53 ans, Anthony Dunn, âgé de 81 ans, après qu’ils se soient disputés pour de l’argent le 15 mars 2022. Son mari est mort à la suite d’un étouffement.

Le juge Paul Sloan QC a déclaré que le sourire d’Anthony « vous a finalement fait craquer » et le tribunal a en outre entendu comment elle avait « voulu l’empêcher de sourire » alors elle l’a étouffé.

Le juge Sloan a déclaré: « Après des décennies de conformité et de soumission, c’est le sourire qui vous a finalement fait craquer. La colère et la frustration que vous aviez réprimées pendant des années ont débordé. » Anthony était connu pour faire de grands gestes financiers qui portaient rarement leurs fruits et le couple était obligé d’emprunter de l’argent à sa famille qu’il était incapable de rembourser. La famille subissait »une crise financière l’un après l’autre » en raison de la « conduite imprudente » d’Anthony et au moment du meurtre, elle risquait de perdre sa maison de 36 ans.

Le jour du meurtre de son mari, Dunn était montée à l’étage pour confronter Anthony, qui avait subi une crise cardiaque un an auparavant et souffrait de démence, à propos d’une facture impayée. Quand Dunn a dit à Anthony que ses actions signifiaient qu’ils devraient emprunter de l’argent à leur propre fille, il a juste souri.

Le tribunal a appris comment c’était cela qui avait conduit au meurtre. Anthony n’était « pas en mesure de se défendre » car elle l’a étouffé à cause de ses maladies et après sa mort, elle a fui la maison, laissant sa propre fille découvrir le corps de son père. Les filles du couple ont été « dévastées et traumatisées » par ce qui s’est passé et « se sont demandées si elles connaissaient vraiment l’un ou l’autre de leurs parents et si leur vie était une fiction complète ».

Anthony a lutté pendant l’attaque « mais il était trop faible pour opposer une résistance efficace« , a déclaré le juge Sloan…

Après avoir étouffé Anthony, Duunn a fait une « tentative très sérieuse sur sa propre vie ». Elle s’est rendue au lac Bolam où elle a été repérée par un promeneur de chiens vers 17h30. Elle était affalée dans une Mercedes dont le moteur était en marche et avait pris un certain nombre de comprimés et était inconsciente et ne répondait pas. Il y avait aussi du vin trouvé dans la voiture. Le tribunal a appris qu’elle avait dit: « Je veux juste aller le voir. Je veux juste y aller. Laissez-moi partir. »

Dunn a été condamnée à cinq ans et trois mois de prison jeudi après-midi, le 25 août, après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire.

Poursuivant Peter Glenser QC, a déclaré au tribunal: « Alors qu’elle le confrontait, son mari lui a souri et lui a dit qu’elle devrait trouver l’argent. Cela l’a mise en colère et elle voulait qu’il arrête de sourire alors elle a pris un oreiller et a couvert le visage de son mari parce qu’elle ne voulait plus le voir. Elle l’a tenu sur son visage. Il a demandé ce qu’elle faisait. Elle l’a gardé sur son visage. Il a d’abord essayé de la repousser mais s’est arrêté. »

Après sa mort, elle a vérifié le pouls de son mari pour confirmer qu’il était mort…Lire la suite ici