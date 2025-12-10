Elle vole 3 millions à son employeuse…pour financer son petit ami

Le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a procédé à l’arrestation et au placement en garde à vue d’une femme pour vol de numéraire portant sur un montant de trois millions (3 000 000) FCFA au préjudice de son employeur.

Son arrestation est consécutive à une plainte formulée par sa patronne pour vol de trois millions (3 000 000) FCFA. En effet, la mise en cause est employée chez la plaignante en qualité de domestique depuis presque une année, où elle s’occupe du nettoyage de sa chambre. Ainsi, selon la plaignante, elle a constaté souvent de petits larcins qu’elle laissait passer faute de preuve. Mais cette fois-ci, les dégâts ont atteint un niveau important avec la disparition d’une somme de trois millions (3 000 000) FCFA, qu’elle avait soigneusement gardée sous ses habits.

Aussitôt le constat du vol, elle s’en est ouverte à tous les occupants de la maison et a formulé, de suite, une plainte. Ainsi, après un interrogatoire soutenu de l’ensemble des occupants de la maison, il a été constaté que la mise en cause est la voleuse de cet argent. L’enquête menée avec l’exploitation de son wallet a révélé des transactions de fortes sommes d’argent. Une bonne partie de l’argent volé a été versée à son petit ami pour la confection d’une chambre à coucher et la réalisation d’autres projets.

De fortes sommes d’argent ont été également envoyées par la mise en cause à sa grande sœur établie à Thioubène et le reste a servi à payer des habits et des objets de luxe pour sa personne. Actuellement, son amant, en fuite, est activement recherché.

L’enquête se poursuit.

Source : Police nationale