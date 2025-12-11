Mimi Touré…Un atout contesté pour « Diomaye Président », contesté par Pastef

La nomination et le rôle accru d’Aminata Touré, surnommée « Mimi », au sein de l’administration du président Bassirou Diomaye Faye cristallisent les tensions internes qui secouent actuellement la coalition au pouvoir au Sénégal. Perçue comme un atout stratégique pour le chef de l’État de par son expérience et son réseau, elle fait face à une frange hostile du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) d’Ousmane Sonko. Cette dynamique met en lumière les défis inhérents à la consolidation de l’alliance post-électorale, mêlant impératifs de gouvernance et rivalités historiques.

Ancienne Première ministre et figure historique de l’Alliance pour la République (APR) sous Macky Sall, Aminata Touré a opéré un revirement politique spectaculaire après ce qui est considéré comme « trahison » politique de ses anciens alliés. Rejetant son ancien mentor, elle a rejoint les rangs de l’opposition. Dans ce nouveau rôle, elle a joué un rôle déterminant en tant que superviseuse générale de la coalition « Diomaye Président » lors de la campagne présidentielle victorieuse de mars 2024, structurant une logistique efficace. Sa contribution à l’organisation et à la mobilisation sur le terrain, notamment dans des régions clés, est largement reconnue comme un facteur clé du succès électoral fulgurant de Bassirou Diomaye Faye.

Aujourd’hui, Mimi Touré occupe le poste stratégique de Haute-Représentante du Président de la République, une fonction officialisée par décret en août 2024. Cette position lui confère un accès direct au chef de l’État et une capacité d’influence sur les grandes orientations politiques du pays. En l’intégrant dans son cercle rapproché, le Président Bassirou Diomaye Faye cherche manifestement à capitaliser sur son expertise des arcanes de l’administration étatique et de la gouvernance, l’installant durablement au cœur de la stratégie politique du nouveau régime.

Cependant, cette ascension rapide et sa position centrale ne sont pas du goût de tous les membres de la coalition victorieuse. Depuis qu’elle a pris les commandes de la réorganisation et de la structuration de la coalition « Diomaye Président », visant à la transformer en un mouvement politique unifié, Mimi Touré est la cible de critiques virulentes émanant de certains responsables et militants de Pastef, le parti majoritaire au sein de l’alliance gouvernementale. Le ressentiment s’exprime ouvertement sur les réseaux sociaux et dans les médias.



Certains détracteurs l’accusent publiquement de vouloir « sauver sa carrière politique » après son échec aux législatives et sa rupture avec l’APR, et de manœuvrer au détriment des relations fluides et de la confiance mutuelle entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, le leader de Pastef. Des révélations anciennes sur cette « alliée encombrante » refont régulièrement surface dans le débat public, alimentant la controverse et la méfiance autour de sa personne et de son passé politique.

Face à ces remous persistants, le président Bassirou Diomaye Faye avait pris la défense de sa Haute-Représentante de manière non équivoque. Il a assumé publiquement sa décision de la nommer, tentant d’apaiser les tensions lors de rencontres à huis clos avec les responsables de Pastef. Sa présence remarquée et souriante aux côtés du président lors de récentes apparitions publiques et réceptions officielles est également perçue comme un signe de soutien indéfectible de la part du chef de l’État, une manière de couper court aux rumeurs de disgrâce.

Sur le plan de la communication et de l’influence politique, Aminata Touré ne reste pas inactive, adoptant une posture de combat. Pour consolider la base présidentielle et défendre l’image du chef de l’État face aux attaques internes et externes, elle a appelé les membres de la coalition à une mobilisation numérique intense et structurée, notamment via les réseaux sociaux comme TikTok. Cette stratégie vise à occuper l’espace médiatique, à contrer la désinformation et à fédérer les soutiens autour de l’action présidentielle.

Malgré la majorité qui lui est parfois hostile et les soupçons de calculs personnels liés à son parcours sinueux, Mimi Touré demeure un atout de taille pour le régime actuel. Son expérience politique, son réseau étendu forgé au fil des décennies et sa capacité de mobilisation apportent une valeur ajoutée indéniable à une administration jeune et nouvellement élue, un fait que même ses anciens adversaires reconnaissent implicitement, conscients de son poids électoral et de son sens tactique.

La situation d’Aminata Touré illustre parfaitement les « divergences au sommet » et les défis d’unité auxquels est confrontée la nouvelle équipe dirigeante du Sénégal. Le régime de la « rupture » doit composer avec des figures issues de l’ancien système pour assurer une gouvernance efficace. Entre sa légitimité reconnue par le président et les résistances internes de Pastef, son rôle continuera de définir les équilibres politiques délicats de la coalition « Diomaye Président » dans les mois à venir.

