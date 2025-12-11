Une fillette de 2 ans errait seule dans les bois en pleine nuit

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi à San Antonio, au Texas (Etats-Unis).

Vers 3H00 du matin, une fillette de 2 ans a été filmée par la vidéosurveillance d’un voisin errant seule dans les bois.

L’enfant était pieds nus, vêtue seulement d’une robe, alors que les températures ne dépassaient pas les 4 degrés.

Les policiers, prévenus par le voisin, ont déployé un vaste dispositif de recherche pour retrouver la petite fille.

Ce n’est que vers 7h20 du matin que les policiers ont reçu un appel de Haley Peoples, la mère de la fillette, affirmant avoir trouvé l’enfant dehors à 4h15.

Les agents se sont ensuite rendus au domicile, où ils ont découvert un logement insalubre : des ordures jonchant le sol, des vêtements souillés, de la nourriture en décomposition, des excréments de rats et une forte odeur d’urine.

La petite fille était très sale et souillée mais sa mère refusait de changer ses vêtements et qu’elle soit examinée par un médecin.

La mère et la grand-mère de l’enfant ont été interpellées pour « négligence et mis en danger d’enfant ».

Les quatre enfants, tous âgés de moins de 8 ans, ont été transportés à l’hôpital pour passer examen.

Source : F D