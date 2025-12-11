Pour punir ses élèves…elle leur faisait boire de l’eau savonneuse

Une professeur des écoles a comparu devant le tribunal correctionnel de Caen pour des faits de maltraitance sur plusieurs élèves.

Les faits se sont déroulés lors des années scolaires 2018-2019 à Hérouville-Saint-Clair et 2022-2023 à Bénouville.

L’institutrice giflait les enfants, leur tirait les cheveux, les enfermait dans une pièce sombre. Elle donnait des coups de cahier sur la tête ou jetait les cartables.

Un jour, cette femme de 58 ans forçaient des élèves à de boire de l’eau savonneuse s’ils disaient des gros mots.

« Notre fils n’a plus voulu dormir dans sa chambre, ne voulait plus être dans le noir et ne voulait plus aller à l’école. » a témoigné une maman.

Une dizaine d’enfants ont été victimes de maltraitances.

Six mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer un métier en relation avec des mineurs durant deux ans ont été requis. Le verdict sera connu le 8 janvier.

Source : F D