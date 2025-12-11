«Le prix d’une promesse»…le nouveau roman de El Hadji Diagola

«LE PRIX D’UNE PROMESSE», tel est le titre du nouveau roman de notre confrère El hadji DIAGOLA publié dans les éditions PUBLIWIZ en France. C’est un roman social qui évoque à la fois nos traditions et la modernité. Ainsi, comment grandir quand les traditions décident à votre place du chemin à suivre…

À treize ans, Hassinatou, le personnage principal du roman, voit sa vie basculer. Dans son village soninké, où les traditions guident encore chaque destin, on lui annonce ses fiançailles avec Yougokhassé, un riche homme d’affaires âgé, ami intime de son défunt père. Entre devoir familial, gratitude, pression sociale et rêves d’avenir, la jeune fille se retrouve propulsée dans un monde d’adultes où elle n’a pas voix au chapitre.

Arrachée trop tôt à l’insouciance, mais animée d’une détermination farouche, Hassinatou, le personnage principal du roman, poursuit pourtant son combat : étudier, s’élever, devenir médecin, malgré les regards, les jugements et la complexité d’un mariage arrangé. Du village à Bamako, de l’enfance à la maturité, Le prix d’une promesse raconte le parcours bouleversant d’une jeune femme qui trace son chemin entre tradition et modernité, loyauté et émancipation. Une histoire de courage, d’héritage et d’amour — celui qu’on reçoit, celui qu’on doit, et celui qu’on s’autorise enfin à choisir.

El Hadji Diagola a longtemps servi comme journaliste correspondant au sein de plusieurs quotidiens parisiens, avant de s’imposer dans le paysage littéraire francophone. Auteur prolifique, l’écrivain sénégalais consacre son œuvre à la défense d’un monde fondé sur la paix, le respect mutuel et le dialogue entre les peuples, les cultures et les religions. Reconnu pour sa rigueur, son sens de la justice et son engagement constant en faveur des droits humains, El hadji Diagola écrit pour donner voix à celles et ceux que l’histoire oublie. Explorer son œuvre, c’est découvrir un regard profondément humain et un combat lucide : celui d’un homme qui, derrière la plume, se tient du côté des civilisations blessées et des mémoires trop souvent ignorées.