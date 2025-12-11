De l’administration à la plume satirique…Rassoul Bâ, un homme de mémoire

Né le 4 mars 1959 au bord du fleuve Sénégal, Rassoul Bâ incarne une figure singulière du paysage intellectuel sénégalais. Fonctionnaire rigoureux devenu chroniqueur satirique, son itinéraire mêle service public, passion littéraire et engagement pour la mémoire collective.

Après des études primaires et secondaires dans sa ville natale, Rassoul Bâ décroche son baccalauréat série D en 1983 au lycée Blaise Diagne de Dakar. Il intègre ensuite le Centre de Formation et de Perfectionnement Administratif (CFPA), où il est admis au corps des secrétaires d’administration financière (promotion 1984-1986).

Sa carrière débute à la Présidence de la République, où il occupe pendant dix ans (1986-1996) le poste de Régisseur de la caisse d’avances pour les frais de mission à l’étranger. Soucieux de perfectionnement, il poursuit ses études en management et obtient un master en gestion des entreprises.

En 1996, il est nommé Chef de Division de la Gestion à la DAGE du Ministère de l’Économie et des Finances. En 2003, il retourne à la Présidence comme Chef de bureau du matériel et adjoint au SAGE. Puis, en 2012, il revient au ministère pour occuper successivement les fonctions de Chef de bureau du matériel (DAGE) et Chef de Cellule Ressources à la Direction du Recouvrement (DGID), poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en mars 2019.

Passionné d’histoire et de lettres, Rassoul Bâ se distingue par une plume incisive et lucide. Il est l’auteur de Les mémoires de Njoob Jaara, une fresque narrative sur les origines et les dynamiques communautaires, et de Les satires de Baay Soogi (volumes 1 et 2), où il explore avec mordant les travers de la vie sociopolitique sénégalaise.

Ses écrits, entre récit historique et satire politique, témoignent d’un regard aiguisé sur les mutations de la société, les figures du pouvoir et les enjeux de mémoire. À travers des personnages fictifs et des fables mordantes, il interroge les dérives de la démagogie, de l’opportunisme et du pouvoirisme.

Pour son engagement et son parcours exemplaire, Rassoul Bâ a été décoré de la médaille de Commandeur de l’Ordre national du Mérite. Aujourd’hui, il poursuit son œuvre littéraire avec la même rigueur que celle qui a marqué sa carrière administrative.