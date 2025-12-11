Du nouveau dans l’affaire Mo Gates

Arrêté par la DIC à la suite d’une plainte d’un partenaire en affaires, Mo Gates sera déféré au parquet ce jeudi. Si l’on se fie à Libération, qui donne l’information, on peut dire que le mis en cause risque gros.

Mo Gates est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d’objets saisis. Avec l’auteur de la plainte, Pape Mbaye, il était lié par un business d’importation et de vente de voitures en provenance des États-Unis. Une troisième personne, M. L. Sèye, aujourd’hui en fuite, est également visée par la plainte.

Se penchant sur un différend opposant les trois associés, au sujet de sept véhicules de leur parc, le tribunal de commerce avait ordonné leur saisie. Malgré cette décision de justice, dénonce Pape Mbaye, les voitures ont été soustraites par les mis en cause.

Face aux enquêteurs, rapportait Libération dans son édition de mercredi, Mo Gates a défendu que les véhicules en question n’ont pas été vendus, qu’ils seraient stationnés à Mbao, Yoff et Thiès. Pour en avoir le cœur net, rapporte le journal ce jeudi, les enquêteurs se sont déployés au niveau de ces différents points en compagnie du suspect.

Deux voitures ont été retrouvées, selon Libération : une Bentley et une Chrysler. «Mais les cinq autres, une BMW, une Hyundai Sonata, une Hyundai Genesis, une Ford Fusion et une Range Rover, que Mo Gates situait à Mbour et Thiès, sont introuvables», rapporte le quotidien d’information. Qui complète : «Interpellé, Mo Gates a été incapable de fournir une réponse claire, ce qui tend à confirmer les dires de plaignant.»