Prisons sénégalaises : Les Députés alertent sur la surpopulation carcérale

L’examen du budget 2026 du Ministère de la Justice a été dominé par la crise carcérale, la nécessité d’alternatives à l’incarcération, la réinsertion et la protection des mineurs. Les députés ont pointé d’importants dysfonctionnements, tandis que le ministre a promis plusieurs chantiers de réforme.

La question de la surpopulation carcérale a dominé les échanges en commission. Les députés ont cité plusieurs établissements en situation critique (Rebeuss, Kébémer, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Kolda). Certains ont décrit des conditions « indignes », évoquant notamment la présence d’eaux usées dans la prison de Sébi-Ponty.

Les élus ont réclamé des précisions sur la capacité réelle de la prison de Rebeuss, l’achèvement des travaux de la nouvelle prison de Diamniadio, la délocalisation des centres pénitentiaires de Ziguinchor et Kolda, aujourd’hui enserrés dans les zones urbanisées.

Le Ministre a reconnu « une pression exceptionnelle » sur les prisons et a annoncé l’achèvement « imminent » de la prison de Diamniadio, une mission d’urgence à Sébi-Ponty pour régler les problèmes d’assainissement, et le lancement d’études pour relocaliser Ziguinchor et Kolda.

Plusieurs députés ont estimé que la construction de nouvelles prisons ne suffirait pas, appelant à une réforme profonde de la politique pénale. Ils ont plaidé pour le recours au bracelet électronique, la réduction de la détention préventive, des grâces présidentielles mieux ciblées.

Un audit du marché des bracelets électroniques a également été demandé, au regard des coûts et de la transparence. Le ministre Yacine Fall s’est engagé. L’usage du bracelet électronique sera élargi dès 2026. Une réforme de la détention préventive est en préparation. Un audit complet sur les bracelets électroniques sera mené « pour garantir la rigueur et la transparence du dispositif ».

Les députés ont salué l’idée de développer des établissements à vocation agricole le long de l’« autoroute de l’eau », afin d’offrir aux détenus une formation productive facilitant leur réinsertion. Des questions ont été posées sur la possible implication des Domaines Agricoles Communautaires (DAC).

Le Ministre a confirmé que « le gouvernement veut orienter la politique pénitentiaire vers un modèle de réinsertion par le travail, incluant des prisons agricoles, un partenariat éventuel avec les DAC, et l’étude du concept de prisons ouvertes, déjà expérimenté ailleurs ».

Par ailleurs, face aux dénonciations sur la vulnérabilité des agents pénitentiaires, le manque d’équipements et l’obsolescence du décret de 2007 régissant leur statut, le Ministre a annoncé la révision du statut en 2026, un renforcement des équipements et de la formation, des recrutements supplémentaires pour réduire la pression opérationnelle.

Source : Seneweb