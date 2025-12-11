Kédougou : Un important trafiquant de tramadol interpellé par la BRS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, unité relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2025 aux environs de 03 heures, à l’interpellation d’un individu domicilié à Sambarabougou, soupçonné d’être au cœur d’un trafic de tramadol et de médicaments illicites.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un réseau de distribution de tramadol dans la localité de Sambarabougou. Les éléments de la brigade, mobilisés en pleine nuit, ont ainsi réussi à mettre la main sur un stock impressionnant de produits prohibés.

Selon les informations recueillies, 57 cartons de comprimés de tramadol, soit 5 700 comprimés, ont été saisis. Les enquêteurs ont également découvert une importante quantité de médicaments pharmaceutiques, pour un poids total de 164 kilogrammes, dépourvus de toute traçabilité légale.

L’individu interpellé a été placé en garde à vue. Il devra répondre de détention et trafic international de substances psychotropes, vente illicite de médicaments ainsi que d’exercice illégal de la profession de pharmacien.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte continue menée par l’OCRTIS contre les réseaux de trafic de stupéfiants et de médicaments frauduleux, un phénomène qui met en danger la santé publique et l’ordre social.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau.