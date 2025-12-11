Trafic de migrants : sept personnes arrêtées après un voyage mortel

L’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé sept individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.

Cette opération fait suite à la mise à disposition, par le Commissariat spécial de Rosso, de quatre-vingt-neuf (89) migrants sénégalais, dont un mineur, après l’échec d’un voyage clandestin. L’enquête a révélé que ces candidats à l’émigration irrégulière avaient versé entre 500 000 et 800 000 FCFA à des recruteurs pour participer à cette traversée avortée. Ils affirment avoir été hébergés à Carrefour Diaroumé (Sédhiou) avant de rejoindre la Gambie pour embarquer.

Après sept jours en haute mer, leurs vivres se sont épuisés, les contraignant à faire demi-tour. Désorientés, ils ont dérouté sur Nouadhibou, en Mauritanie, où ils ont été secourus par la marine mauritanienne et la Croix-Rouge Internationale. Ils indiquent également avoir enregistré quatre décès, dont celui d’une femme. Deux des victimes ont été identifiées comme des Sénégalais originaires de Touba.

La poursuite des investigations a permis d’identifier sept membres de l’équipage, qui ont reconnu les faits. Selon leurs déclarations, deux personnes sont tombées à la mer à cause de la forte agitation. Une troisième, souffrant du froid, a cherché refuge dans une caisse contenant des bidons de carburant et est décédée d’intoxication aux vapeurs. Son corps, en état de décomposition, a été immergé. La quatrième victime est décédée lors de sa prise en charge à Nouadhibou, dans des circonstances non élucidées.

Les mis en cause ont été présentés, le 8 décembre 2025, devant le Procureur de la République Financier du Pool Judiciaire Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L’enquête se poursuit.