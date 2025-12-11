Cybercriminalité : un réseau de diffusion de contenus pornographiques démantelé

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSLC) a annoncé avoir démantelé un réseau organisé dédié à la diffusion de contenus pornographiques et à la promotion d’activités de prostitution via internet. Cette opération fait suite à des actions de surveillance du cyberespace et à des investigations numériques approfondies.

Les enquêteurs ont découvert l’existence d’un site pornographique, associé à plusieurs groupes privés sur l’application Telegram, servant à diffuser des vidéos explicites, faire de la publicité et organiser la mise en relation entre les personnes impliquées et des clients. Ce dispositif était administré par un individu opérant sous pseudonyme et résidant à l’étranger.

L’exploitation des supports numériques saisis a permis de recenser 2 148 vidéos et images à caractère pornographique, dont certaines mettaient en scène des personnes identifiables, largement diffusées sur les plateformes concernées.

Au total, trois personnes impliquées dans ce réseau ont été identifiées, interpellées et entendues. Les investigations ont révélé un mode opératoire basé sur la production volontaire de vidéos personnelles pornographiques, envoyées à l’administrateur pour diffusion et pour la promotion de prestations sexuelles tarifées. Les rendez-vous étaient fixés via les groupes Telegram, l’administrateur prélevant une commission équivalant à un client sur quatre.

Les tarifs variaient selon les prestations, allant jusqu’à 20 000 FCFA pour une heure et 100 000 FCFA pour une nuitée, les paiements étant effectués via des services de transfert mobile.

À l’issue de la phase préliminaire, les trois mis en cause ont été déférés devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L’enquête se poursuit afin d’identifier tous les membres du réseau, y compris l’administrateur basé à l’étranger.

La Police nationale réaffirme sa détermination à combattre la criminalité numérique, la diffusion de contenus illicites et l’exploitation des plateformes en ligne à des fins contraires à la loi. Elle invite par ailleurs les citoyens à signaler tout contenu suspect.