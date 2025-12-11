Bonne nouvelle pour la presse : la Cour suprême annule deux arrêtés ministériels contestés

La Chambre administrative de la Cour suprême a annulé, ce jeudi, les deux arrêtés pris par le ministre de la Communication qui instauraient une plateforme d’inscription obligatoire pour les organes de presse ainsi qu’une commission chargée d’examiner et de valider les entreprises du secteur.

D’après Emedia, qui révèle l’information, cette décision fait suite au recours introduit par le Conseil pour la Défense de l’Éthique et de la Presse Sénégalaise (CDEPS), représenté par son avocat, Me Cheikh Abdou Ndiaye.

La plus haute juridiction administrative a ainsi donné raison aux arguments de la défense, mettant fin au dispositif réglementaire jugé irrégulier par les professionnels des médias.