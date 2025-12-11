L’ARP suspend la commercialisation des produits Softcare

L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) a annoncé, ce jeudi 11 décembre 2025, la suspension immédiate de la commercialisation des produits de la marque Softcare. Cette décision restera en vigueur jusqu’à la mise en conformité complète du processus de fabrication de l’entreprise.

Selon un communiqué officiel, une inspection menée dans l’usine Softcare implantée à Sindia, dans la région de Thiès, a révélé la présence de matières premières périmées intégrées au circuit de production.

Face à ce manquement jugé grave, l’ARP a ordonné le retrait de l’ensemble des produits concernés du marché. Ces articles, destinés aux bébés, aux enfants et aux femmes, représentent un enjeu majeur de santé publique.

L’agence affirme poursuivre son contrôle afin de garantir le respect des normes et la sécurité des consommateurs.