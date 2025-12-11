La République de Baay Soogi entre prédation et vénération (Par Rassoul Bâ)

Quelle naïveté que celle de Baay Soogi : il croyait encore à la République. Certes il y eut une République lébou, mais c’était une République enracinée dans nos valeurs, fondée sur nos vertus, structurée par nos traditions et portée par un esprit communautaire.

Elle n’était pas une abstraction, encore moins une construction imposée de l’extérieur.

La République qui nous a été imposée et chapeautée par un État prédateur n’a rien à voir avec le peuple. Seuls ceux qui détiennent l’autorité trouvent leur compte dans ce système. Sous couvert de légitimité et de légalité, ils concentrent le pouvoir et éloignent les citoyens des décisions qui les concernent.

La République lébou, elle, rappellait que le pouvoir n’a de sens que s’il est partagé, que l’autorité n’a de valeur que lorsqu’elle se met au service de tous avec équité. Par exemple la terre n’a jamais été un objet de litige avant que les » modernes » ne s’en mêlent avec leur lot de paperasses.

C’est cette conception authentique de la République que Baay Soogi défendait avec beaucoup trop peut-être de sincérité et d’idealisme.

Satire de Baay Soogi.