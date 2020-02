Glenndria Morris a comparu devant un Tribunal en Géorgie (Etats-Unis) pour avoir battu à mort un enfant de 3 ans.

Les faits se sont déroulés le 21 octobre 2017 dans le sud-ouest d’Atlanta.

Ce soir-là, le petit KeJuan a pris un cupcake dans la cuisine sans la permission et l’a mangé.

Pour le punir, Glenndria et sa soeur LaShirley l’on frappé à coups de batte de baseball.

Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, l’enfant ne respirait plus. Les deux sœurs ont alors tenté de faire croire que le petit s’était étouffé avec le gâteau.

La victime a été transportée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures. L’autopsie a révélé des hématomes sur tout le corps : c’est à dire sur les jambes, le dos, la poitrine, les fesses, les bras et la tête.

Glenndria Morris, la marraine de l’enfant, était devenue sa tutrice légale depuis que sa mère était incarcérée. Elle a été condamnée vendredi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Quant à LaShirley Morris, la sœur, elle sera jugée ultérieurement.