Emigration clandestine : Le manque d’emploi et de financement des projets en cause

Le président du Conseil communal de la jeunesse (Ccj) déplore la résurgence du phénomène regrettable de l’émigration clandestine. Amadou Bâ, sans défendre le départ massif de jeunes dans des embarcations de fortune, dit qu’il faut nécessairement que les pouvoirs publics revoient de manière très sérieuse la problématique de l’émigration. Il a pointé un doigt accusateur sur le manque d’emploi durable des jeunes. Sans emploi, ils continueront de plus belle à braver l’océan, au prix de leur vie. Et c’est pourquoi il appelle l’Etat à faire preuve de transparence dans l’octroi des financements des projets des jeunes, rapporte Le Quotidien.

Amadou Bâ s’émeut que des jeunes filles et garçons, au mépris de tous les risques, perdent la vie pour rien : «La reprise de ce fléau est due aux conditions de vie précaires et insoutenables des populations de manière générale, et plus particulièrement des jeunes et des femmes.» Il indique que le manque de transparence sur les financements des projets des jeunes et des femmes constitue aussi un réel frein dans la lutte contre le phénomène. Les vrais bénéficiaires sont parfois ignorés, au profit d’une clientèle politique. Toutes choses qui font que les jeunes vont continuer de plus belle à braver les eaux. Aujourd’hui, conseille le président du Ccj, il urge de reprendre la situation pour arrêter la saignée et les nombreuses pertes en vies humaines dans les océans.

«Il faut reprendre les sensibilisations dans les radios, les télévisions, déconstruire les manipulations de certains opposants en quête de repères.» Sans cela, alerte-t-il, les convoyeurs continueront de se sucrer sur le dos d’une jeunesse inconsciente. Il appellera aussi à l’alourdissement des peines infligées aux passeurs. «Après chaque arrestation, ils recouvrent facilement la liberté et continuent leurs activités lucratives. Il est venu le moment d’infliger de sévères peines aux passeurs véreux et insouciants. »