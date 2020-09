Émile Ndiaye : « Sonko et consorts, halte aux agissements de ces croque-morts »

Après les fortes inondations qui ont secoué le pays le week-end dernier, en bon ménager et chef d’État à l’écoute de son peuple, Macky Sall continue d’agir en toute responsabilité. Dans le souci de veiller au bien-être économique et social des populations sénégalaises, il a casqué une enveloppe de 10 milliards de F CFA dont 3 en vivres pour assister les sinistrés et les autres 7 milliards pour la mise en œuvre du Plan ORSEC (Organisation des Secours) qui a été déclenché, récemment.

Et avec le travail colossal qui est entrain de se faire, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui, à l’absence de son mentor politique de Président de la République (participation au 57ème sommet de la CEDEAO tenu à Niamey, au Niger), est descendu en premier sur le terrain pour compatir avec les populations meurtris par les eaux de pluies mais aussi les tend la perche. Il a bien su assurer et rassurer.

Et depuis, le ministre de l’intérieur que je salue au passage pour sa ténacité et son courage à toute épreuve .M. Aly Ngouille Ndiaye , pour ne nommer encore, ne cesse de se donner corps et âme pour accomplir cette mission à lui assigner. Pendant ce temps-là, des opposants à la petite semaine, qui ne brillent que par le mensonge et le délire, nous hébètent et nous embêtent avec leurs déclarations malencontreuses.

Il sont incapables de mettre la main à la pâte pour participer à l’effort de guerre contre, cette fois- ci, les eaux pluviales. Ils ne sont obnubilés que par la satisfaction de leur propre ventre et la survie de leurs partis politiques. Ces mêmes pignoufs n’ont rien mis dans la lutte contre la COVID-19 sinon nous tympanisent avec leurs haineuses vociférations.

La clique à Ousmane Sonko en profitent pour tromper le peuple qui les a vomis depuis belle lurette. Ces manipulateurs éhontés et fades délateurs dont la plupart n’a jamais occupé une quelconque responsabilité dans ce pays, souhaitent de nouveau par la magie de leurs mensonges berner tout un peuple.

Peine perdue ! Nous avons entendu que Sonko va faire une descente dans la banlieue parce que tout simplement le Président Macky Sall a annoncé, hier, sa prochaine visite dans les zones sinistrées. Paraît-il que ce « Sonkolait » (: fameuse série des sublimes mensonges) a promis de tenir une conférence de presse ce, après sa tournée en banlieue dakaroise.

En quoi une conférence de presse serait-elle utile aux victimes ? Au lieu de contribuer concrètement à soulager les populations victimes qui, comme leurs voisins d’Afrique, subissent l’emprise des eaux et leurs conséquences terribles, ce bonimenteur né de Sonko, préfère colmater des contre- vérités pour chercher à nous divertir. C’est seulement au Sénégal qu’on essaie toujours de faire de la récupération politique dans la misère des populations et, c’est honteux !

Halte aux agissements de ces croque- morts et autres idéologues de la médisance !

Émile Ndiaye

Talibé Lamp

APR Bambey