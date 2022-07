En colère contre Farba…des jeunes de l’APR veulent sanctionner le parti

A une semaine du démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives, les jeunes de l’Apr de la commune de Matam ont organisé un grand rassemblement pour fustiger la relégation au second plan de la commune de Matam et de ses cadres, les promesses non tenues vis-à-vis des Matamois. Ces jeunes, porteurs des doléances de la commune, voient en Farba Ngom, l’acteur principal de leurs problèmes et menacent de voter pour l’opposition le 31 juillet prochain.

Le titre foncier de Macky Sall est en train de lui être arraché peu à peu. De fil en aiguille, après les populations du Dandé Mayo qui ont déjà annoncé vouloir voter pour le bulletin blanc, voilà les jeunes de la commune de Matam qui menacent de voter massivement pour l’opposition. Dans leur grand rassemblement du samedi, les jeunes de Matam, militants et sympathisants de l’Apr, ont annoncé leur volonté de tourner le dos à leur parti pour faire gagner l’opposition dans leur commune et au-delà. Un vote-sanction du fait de plusieurs frustrations, mépris et promesses non tenues. Lire la suite en cliquant ICI