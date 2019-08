En visite à Kaolack, Serigne Mbaye Thiam copieusement hué par les victimes des inondations …

Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a effectué, ce samedi, une visite de terrain dans certaines zones inondées de Kaolack Commune. Cette visite qui visait à constater de visu les nombreux dégâts occasionnées par les fortes pluies afin d’y apporter des solutions, n’a pu avoir l’effet escompté. Les populations en furie ont copieusement hué le natif de Keur Madiabel. Au quartier Khakhoum, l’hôte indésirable a vu du feu «Le Ministre Serigne Mbaye Thiam est venu ici, à Kaolack, les mains vides. Nous nous demandons comment un médecin se rend chez un malade sans se munir de son trousseau de soin? C’est vraiment regrettable. Il nous a profondément déçus. Aucun matériel (motopompes, camions hydrocureurs, etc.) n’est apporté aux victimes des inondations. C’est pourquoi on l’a tout bonnement chassé. En plus, les populations victimes ne sont pas associées à cette visite. C’est une honte pour ce Ministre originaire du Saloum (Keur Madiabel) et dont la femme est de Médina Baye», s’est expliqué Khalifa Wade, responsable APR à Kaolack. Monsieur Wade de renchérir : «Kaolack ne l’intéresse pas et il a pris la poudre d’escampette vers Kaffrine. Le Maire Mariama Sarr n’ose même pas prendre part à cette visite. Elle attend son départ pour organiser une soi-disant cérémonie de remise de dons aux victimes. Cette dame impopulaire, aujourd’hui, à Kaolack, a sélectionné ses militants et militantes pour les soutenir. »

Les victimes de la furie des eaux, de réclamer la démission du Ministre Serigne Mbaye Thiam et du Directeur Général de l’ONAS Lansana Gagny Sakho : « Nous demandons au Président de la République Macky Sall de démettre le Ministre Serigne Mbaye Thiam et le DG de l’ONAS, Lansana G.Sakho. Ils sont incompétents et sont en train de saboter les efforts du gouvernement. Pour ce dernier (Lansana G.Sakho), il a plombé le projet des branchements sociaux. De paisibles citoyens avaient versé leur argent mais, que nenni ! Il sabote la politique sociale du Chef de l’Etat », a rugi Monsieur Wade.