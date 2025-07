Encore 48 heures de grève dans le secteur de la justice

Le bras de fer entre le secteur de la justice et le ministre de la fonction publique continue de plus belle. L’Entente SYTJUST–UNTJ, qui regroupe le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) et l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ), a décrété une grève de 48 heures les jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2025.

Cette décision, annoncée par voie de communiqué, marque une nouvelle escalade dans le bras de fer entre les syndicats et les autorités gouvernementales.

La rencontre tenue le 1er juillet dernier, en présence du président du Haut Conseil du Dialogue Social et du ministre de la Fonction publique, n’a manifestement pas permis de rapprocher les positions des deux parties. Selon l’Entente, aucune proposition concrète n’a été formulée par la partie gouvernementale pour répondre aux revendications des travailleurs, qui dénoncent une « situation d’injustice » persistante.

Les syndicats accusent les services du ministère de la Fonction publique d’interpréter les textes de manière erronée, ce qui freine toute avancée significative dans les négociations. Ils dénoncent également ce qu’ils considèrent comme un mépris face à leur volonté de sortir de cette impasse sociale.

Face à ce qu’ils qualifient d’ »énième affront », les responsables de l’Entente appellent tous les agents de la Justice, dans les juridictions comme dans les services administratifs, à rester mobilisés et unis. Ils réaffirment toutefois leur « disponibilité pour un dialogue sincère, à condition que celui-ci repose sur des propositions concrètes susceptibles d’apaiser durablement le climat social dans le secteur ».

Cette nouvelle grève risque de paralyser à nouveau le fonctionnement des tribunaux et d’affecter les usagers de la justice, déjà éprouvés par une série de mouvements d’humeur ces derniers jours.