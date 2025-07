Séville : Diomaye initie un nouveau pacte avec les sénégalais d’Espagne

À Séville, le Président Diomaye Faye initie un nouveau pacte avec les sénégalais d’Espagne. (Par Momar Dieng Diop).

En marge de la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement, organisée sous l’égide des Nations Unies et tenue à Séville, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré hier soir la communauté sénégalaise vivant en Espagne. Ce rendez-vous très attendu a réuni plusieurs dizaines de compatriotes venus de Séville et d’autres régions du pays.

Dans une ambiance chaleureuse et attentive, le chef de l’État a échangé directement avec ses compatriotes. Loin des discours formatés, cette rencontre a été un moment de sincérité, d’écoute et d’engagement, marquant une volonté claire de changement et d’espoir.

Dès les premiers échanges, les membres de la communauté ont fait part de leurs attentes et de leurs préoccupations. Parmi les sujets abordés : les difficultés rencontrées avec les services consulaires, le besoin d’ouvrir des bureaux dans les zones où la population sénégalaise est particulièrement nombreuse, comme aux îles Canaries et aux Baléares, les lenteurs administratives, les freins à l’accès au financement pour les projets économiques, ainsi que les problèmes liés au rapatriement des dépouilles, l’accès au logement, et la matérialisation des accords bilatéraux entre le Sénégal et l’Espagne entre autres.

Les représentants associatifs ont aussi insisté sur la nécessité pour l’État de changer de regard et d’arrêter de considérer la diaspora comme un simple réservoir électoral ou une périphérie d’ajustement. Ils ont demandé qu’elle soit enfin reconnue comme un acteur central du développement national.

La prochaine Journée de la diaspora, prévue en décembre, a été évoquée comme une opportunité importante pour élaborer une politique migratoire ambitieuse et durable, capable de répondre aux besoins concrets des Sénégalais de l’extérieur.

Au-delà de ces revendications, un appel a été lancé pour une diplomatie économique plus active. Un intervenant a insisté sur l’importance d’adapter la coopération sénégalaise aux réalités locales espagnoles, pays reconnu pour la qualité de sa coopération décentralisée.

Les Sénégalais établis en Espagne, longtemps négligés dans les politiques gouvernementales, ont été reconnus comme de véritables ambassadeurs de leur pays. Ils ont souligné l’importance de valoriser leurs compétences, de soutenir leurs initiatives, et de favoriser leur participation active aux projets de développement communs.

Leur participation aux partenariats territoriaux renforcerait les relations entre collectivités sénégalaises et espagnoles, tout en assurant une coopération concrète et durable.

Plusieurs responsables ont également tenu à remercier chaleureusement le Consul général Mamadou Moustapha Loum et le Vice-consul Demba Dia, récemment rappelés, pour leur engagement et la qualité de leur service auprès de la communauté. Leur disponibilité et leur dévouement ont été unanimement salués.

En réponse, le Président Faye a fait preuve de transparence. Il a annoncé une réforme profonde des services diplomatiques et consulaires, avec un audit complet, une amélioration des délais de traitement des dossiers, et la mise en place de mesures pour encourager l’épargne et l’investissement au sein de la diaspora.

Avec une vision inclusive, le chef de l’État a réaffirmé que les Sénégalais de l’extérieur jouent un rôle clé dans le développement du pays. Il a souligné leur contribution économique, sociale et culturelle, ainsi que leur potentiel en termes de compétences, d’innovation et de diplomatie citoyenne.

Le Président a enfin réitéré son engagement à bâtir une diplomatie de proximité, fondée sur la transparence, l’efficacité et le service aux citoyens.

À la fin de la rencontre, nombreux sont ceux qui ont salué ce signe fort, porteur d’espoir, ainsi que la méthode adoptée : un dialogue sincère, une proximité assumée, et un leadership qui place l’humain au cœur de l’action publique.

Momar Dieng Diop /ESPAGNE