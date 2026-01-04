Enlèvement de Maduro : L’Union africaine alarmée par la situation au Venezuela

La situation au Venezuela suscite une vive inquiétude au sein de l’Union africaine (UA). Dans un communiqué rendu public ce samedi 3 janvier, l’organisation continentale a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents événements survenus en République bolivarienne du Venezuela, tout en réaffirmant son attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international.

« L’Union africaine suit avec une vive préoccupation les récents développements en République bolivarienne du Venezuela, notamment les informations faisant état de l’enlèvement du Président de la République, M. Nicolás Maduro, ainsi que d’attaques militaires visant des institutions vénézuéliennes », souligne le communiqué.

L’UA rappelle à cet effet son attachement au respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tels que consacrés par la Charte des Nations unies. L’organisation estime que le dialogue, le règlement pacifique des différends et le respect des cadres constitutionnels et institutionnels demeurent essentiels pour préserver la paix, la stabilité et la coexistence pacifique entre les nations.

Selon l’Union africaine, les défis internes complexes auxquels le Venezuela est confronté ne peuvent trouver de solutions durables que par un dialogue politique inclusif, conduit par et entre les Vénézuéliens eux-mêmes.

Par ailleurs, l’UA a tenu à exprimer sa solidarité avec le peuple vénézuélien, réaffirmant son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et du respect mutuel entre les peuples et les régions. Elle a également lancé un appel pressant à l’ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect du droit international afin d’éviter toute escalade et de préserver la stabilité régionale.

Pour rappel, le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse auraient été capturés puis exfiltrés vers les États-Unis en vue d’un procès pour « narcoterrorisme ». Cette opération militaire américaine, menée à Caracas dans la nuit de vendredi à samedi, « contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international », selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.