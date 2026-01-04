Victoire des Lions : La réaction du président Diomaye

Le Président Bassirou Diomaye Faye a magnifié la victoire des lions face au Soudan (3-1), ce samedi. «Nos Lions ont répondu présents au rendez-vous en franchissant avec autorité l’étape des huitièmes de finale face au Soudan», a-t-il indiqué dans un post sur ses plateformes numériques.

Le chef de l’Etat a tenu à adresser un message aux joueurs qui passent à l’étape des quarts de finale : «Par votre maîtrise, votre courage et votre sens du collectif, vous faites vibrer le Sénégal et rappelez que l’ambition se concrétise match après match. La Nation vous accompagne, fière et confiante», leur a-t-il dit.