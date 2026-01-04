Kaolack : cinq personnes interpellées avec 4 kg de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong (Kaolack) a procédé, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, à l’interpellation de cinq individus pour détention et consommation de chanvre indien.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un trafic de drogue dans un domicile situé au quartier Sing-Sing. Une intervention ciblée des forces de l’ordre a permis de surprendre, à l’intérieur de la chambre suspecte, cinq personnes, trois hommes et deux femmes, en flagrant délit de consommation de chanvre indien.

La fouille minutieuse de la pièce a conduit à la découverte de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans un sac. Les mis en cause ont aussitôt été interpellés puis placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine de la drogue, d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau et de situer les responsabilités de chacun dans ce trafic présumé.