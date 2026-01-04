CAN 2025 : Le Sénégal et le Mali se retrouvent en quart de finale

Le premier quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 opposera le Sénégal au Mali au Grand Stade de Tanger. Qualifiés à l’issue de leurs huitièmes de finale respectifs, les deux voisins ouest-africains s’apprêtent à livrer une confrontation très attendue.

Le Mali a validé son billet au terme d’un match âprement disputé face à la Tunisie. À l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux formations, avec une victoire des « Aigles » maliens (3-2), synonyme d’élimination pour les Tunisiens.

Un peu plus tôt, le Sénégal a confirmé son statut de favori en dominant le Soudan (3-1). Solides et efficaces, les « Lions » ont su imposer leur rythme pour décrocher leur qualification sans trembler.

Les « Lions de la Teranga » et les « Aigles » du Mali se retrouveront ainsi ce vendredi 9 janvier 2026 à partir de 16h00 GMT au Grand Stade de Tanger. Un duel prometteur entre deux sélections ambitieuses, qui s’annonce intense et spectaculaire, avec en jeu une place dans le dernier carré de la CAN 2025.