CAN Maroc 2025 : Une étudiante sénégalaise décède dans un accident après le match Sénégal–Soudan

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Guèye, a annoncé ce dimanche 3 janvier le décès d’une jeune étudiante sénégalaise, survenu à la suite d’un accident de la circulation sur la route de Tanger, au Maroc.

Selon le communiqué officiel de la ministre, le drame s’est produit après le match ayant opposé, la veille, l’équipe nationale du Sénégal au Soudan, remporté par les Lions sur le score de 3 buts à 1, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc) 2025.

La même source indique qu’une autre ressortissante sénégalaise a été grièvement blessée lors de cet accident. Les circonstances exactes de la tragédie n’ont pas encore été précisées.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa profonde compassion à la famille de la victime, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sénégalaise, tout en souhaitant un prompt rétablissement à la personne blessée.