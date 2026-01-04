Guinaw Rail : Deux individus interpellés pour rébellion et outrage à agent

Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rail a procédé à l’interpellation de deux individus pour rébellion et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, à l’issue d’une intervention menée par la Brigade de Recherches.

Les faits se sont déroulés dans le cadre d’une mission de sécurisation organisée conformément au communiqué du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du 25 décembre 2025, relatif à la lutte contre l’usage abusif des engins pyrotechniques, communément appelé « guerre des pétards ».

Au cours de cette opération, les éléments de police ont surpris les mis en cause en train d’encourager de jeunes enfants à s’échanger des feux d’artifice. Malgré les injonctions des forces de l’ordre leur demandant de cesser ces agissements, les deux individus ont refusé d’obtempérer, incitant par ailleurs les enfants à proférer des invectives à l’encontre des policiers.

La situation a rapidement dégénéré. L’un des suspects a été interpellé malgré une vive résistance, tandis que son complice s’est violemment opposé à l’intervention en prenant au collet l’un des agents. Une altercation s’en est suivie avant que les deux individus ne soient finalement maîtrisés et conduits au commissariat.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête, ouverte afin de faire toute la lumière sur ces faits.