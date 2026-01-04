Émigration : Dr Hady Ba dénonce un « échec collectif » et appelle à des réformes profondes

L’émigration irrégulière demeure une source majeure d’inquiétude au sein de l’élite intellectuelle sénégalaise. Invité de l’émission Le Grand Jury de la RFM, ce dimanche 4 janvier, l’enseignant-chercheur Dr Hady Ba a livré une analyse sévère de ce phénomène, qu’il qualifie sans détour d’« échec collectif ».

Enseignant-chercheur en philosophie à la FASTEF (Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation et de la Formation) et Directeur de l’Animation Culturelle et Scientifique (DACS) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Ba estime que la persistance de l’émigration clandestine révèle un malaise social profond. Selon lui, l’absence de perspectives concrètes nourrit la frustration et le désespoir d’une jeunesse prête à s’engager sur des chemins « périlleux » dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Face à cette réalité, l’universitaire invite les autorités à une introspection sérieuse sur les choix politiques et économiques opérés jusque-là. Il critique notamment l’écart entre le discours souverainiste et les actions concrètes sur le terrain. « On n’a pas besoin de dire qu’on est souverain. On a besoin de travailler à construire une société prospère, capable de nourrir ses enfants et de participer aux recherches qui se font dans le monde », a-t-il martelé.

Pour Dr Hady Ba, la lutte contre l’émigration irrégulière passe nécessairement par des réformes structurelles, en particulier sur le plan économique, mais aussi par un investissement soutenu dans l’éducation et la formation. Enseignant en sciences cognitives, il insiste sur la nécessité de renforcer et de diversifier l’offre éducative, notamment dans les régions, afin de mieux répondre aux aspirations et aux besoins des jeunes.

Dans cette dynamique, il préconise la multiplication des lycées techniques commerciaux et industriels, à l’image du lycée De La Fosse, qu’il présente comme un modèle à promouvoir. Il salue également la création des Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP), tout en appelant à leur consolidation pour élargir l’accès à des formations qualifiantes et faciliter l’insertion professionnelle.

Selon l’universitaire, seule une politique volontariste, axée sur l’éducation, la formation et la création d’opportunités réelles, permettra d’offrir des alternatives crédibles à la jeunesse et de freiner durablement l’émigration irrégulière.