Reprise des cours menacée : l’UDEN dénonce le non-paiement des salaires

À quelques heures de la reprise des cours, l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) a exprimé sa vive indignation face au non-paiement des salaires de nombreux maîtres et professeurs contractuels. Une situation jugée préoccupante par le syndicat, qui n’exclut pas le déclenchement d’un mouvement de grève dès le début de l’année 2026.

En cause, des retards de paiement qui plongent plusieurs agents dans des difficultés financières, notamment en cette période de fêtes. « C’est avec amertume et déception que nous constatons que certains de nos collègues n’ont pas encore perçu leur salaire en cette fin d’année », déplore un responsable de l’UDEN.

Dans un communiqué, le syndicat fustige ce qu’il qualifie d’« acte de mépris » à l’endroit du corps enseignant. « Le salaire est sacré. Il est inacceptable et intolérable que de telles situations se produisent au Sénégal, surtout en cette période de fêtes et à la veille de la reprise scolaire », martèle l’UDEN.

Selon la même source, une rencontre est prévue avec les autres organisations membres du G7, regroupant les syndicats d’enseignants les plus représentatifs, afin d’évaluer l’ampleur du problème à l’échelle nationale et d’arrêter une position commune. « Si rien n’est fait, nous allons enchaîner avec une grève dès la reprise pour exprimer notre désapprobation », avertit le syndicat.

Cette situation fait planer une nouvelle menace sur le calendrier scolaire, déjà fragilisé par les tensions récurrentes entre les autorités et les acteurs du secteur de l’éducation.