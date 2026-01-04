Dette publique : Mamadou Oury Diallo évoque une dissimulation volontaire et met en cause le FMI

Invité du Jury du dimanche d’iRadio, l’ancien inspecteur du Trésor et ex-fonctionnaire international, Mamadou Oury Diallo, a livré une analyse critique de la gestion de la dette publique sénégalaise, à la lumière du rapport de la Cour des comptes. Il évoque une « dissimulation volontaire » de la dette et pointe de graves manquements dans la surveillance exercée par le Fonds monétaire international (FMI).

Pour Mamadou Oury Diallo, la polémique autour de la dette publique ne saurait être assimilée à une simple erreur ou à une approximation. « On a caché la dette. Littéralement, avec intention. Oui, avec intention. C’est clair », affirme-t-il. Selon lui, le rapport de la Cour des comptes établit sans ambiguïté « une volonté de se soustraire à la surveillance du FMI ». Il estime que cette stratégie visait à contourner le contrôle du Fonds, qui, de son côté, « n’a pas été suffisamment vigilant sur le plan technique ».

Sans exonérer les autorités sénégalaises de leurs responsabilités, l’ancien haut fonctionnaire considère que le FMI porte également une part de responsabilité dans cette situation. « C’est une faute imputable à ses services », soutient-il. Il rappelle que les programmes conclus avec le Fonds reposent sur des critères quantitatifs stricts, régulièrement évalués. « Les montants en cause, plusieurs milliards de dollars, représentent près du quart du PIB. Ce ne sont pas de petites sommes. Ce n’est pas excusable », martèle-t-il.

Mamadou Oury Diallo balaie également l’argument selon lequel l’État aurait fourni des données peu fiables. Selon lui, cette justification ne tient pas face aux moyens techniques dont dispose le FMI. « Même si un pays ne fournit pas des données fiables, les équipes du Fonds ont des capacités de recoupement. Sept milliards de dollars sur une période donnée, dans une économie, si on ne les voit pas, c’est qu’on n’a pas fait son travail », estime-t-il.

L’ancien inspecteur du Trésor révèle par ailleurs que des audits internes seraient en cours au sein du FMI afin de comprendre les raisons de cette défaillance. « Le Fonds monétaire n’est pas infaillible. Aujourd’hui, des audits internes sont en cours pour comprendre comment cela a pu se produire », a-t-il conclu.