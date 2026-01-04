Sénégal : Ahmadou Al Aminou Lo clarifie la complémentarité entre le PRES et l’Agenda 2050

Le ministre d’État auprès du Président de la République, Ahmadou Al Aminou Lo, a apporté un éclairage précis sur l’articulation entre le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) et l’Agenda national Sénégal 2050, lors de son passage dans l’émission « Point de vue ».

Face aux analyses qui tendent à opposer le plan d’urgence à la vision de long terme portée par Sénégal 2050, le ministre s’est montré catégorique. Pour lui, les deux cadres stratégiques s’inscrivent dans une logique de complémentarité. « Il s’agit de dispositifs complémentaires », a-t-il affirmé, rappelant que le PRES constitue le socle indispensable sur lequel doivent reposer les grandes réformes structurelles à venir.

Selon Ahmadou Al Aminou Lo, le Plan de Redressement Économique et Social représente la première étape nécessaire pour assainir le cadre macroéconomique du pays avant le déploiement des transformations majeures prévues par l’Agenda 2050. Ce plan vise en priorité la soutenabilité de la dette publique, la mobilisation accrue des ressources internes et l’amélioration du climat des affaires.

« On ne peut pas opposer le PRES et l’Agenda », a-t-il insisté, estimant que le redressement engagé en 2025 devrait produire ses premiers résultats concrets dès 2026, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre progressive de la vision Sénégal 2050.