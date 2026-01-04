Souveraineté : Le Sénégal mise sur les ressources internes pour stabiliser l’économie

Le ministre d’État Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé, ce dimanche sur la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), que le gouvernement sénégalais entend s’appuyer sur une mobilisation accrue des ressources domestiques pour stabiliser l’économie nationale, en l’absence de programme en cours avec le Fonds monétaire international (FMI).

Selon le ministre, un objectif de 6 000 milliards de FCFA est visé sur la période 2025-2028 afin de consolider les équilibres macroéconomiques du pays. Cette stratégie intervient dans un contexte de marges budgétaires réduites, nécessitant, selon lui, un effort national renforcé.

Pour y parvenir, Ahmadou Al Aminou Lo a préconisé un relèvement de la pression fiscale, actuellement estimée à près de 20 % du produit intérieur brut (PIB), contre 30 à 40 % dans les pays développés. Cette démarche reposera principalement sur l’élargissement de l’assiette fiscale et l’identification de nouvelles niches de recettes, tout en veillant à préserver les couches sociales les plus vulnérables.

Le ministre d’État a par ailleurs reconnu l’urgence liée à un niveau d’endettement jugé élevé, évalué à environ 120 % du PIB. Toutefois, il a relativisé l’absence de programme avec le FMI, estimant qu’elle constitue une occasion de renforcer la souveraineté économique du Sénégal.

« Une menace peut devenir une opportunité », a-t-il déclaré, rappelant que l’endettement demeure un outil classique de gestion budgétaire lorsqu’il est maîtrisé. La priorité, a-t-il insisté, reste la restauration des équilibres financiers à travers un effort national soutenu, afin de démontrer la capacité du pays à s’autofinancer.

Invité de l’émission « Point de vue », Ahmadou Al Aminou Lo a enfin tenu à rassurer l’opinion publique, affirmant que les mesures de recouvrement envisagées n’auront « aucun impact sur le petit peuple ».