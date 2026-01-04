Venezuela : L’armée reconnaît Delcy Rodríguez après l’arrestation de Maduro

Le Venezuela s’enfonce dans une grave crise politique et institutionnelle au lendemain de l’arrestation du président Nicolás Maduro par les forces américaines. Dimanche, le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino López, a dénoncé une opération qu’il qualifie « d’enlèvement criminel » et a accusé les États-Unis d’avoir causé la mort de plusieurs membres des forces de sécurité ainsi que de civils lors de l’intervention militaire.

Dans une allocution solennelle, le chef des forces armées a annoncé que l’armée reconnaissait désormais la vice-présidente Delcy Rodríguez comme présidente par intérim du pays. Cette décision, a-t-il précisé, fait suite à une ordonnance de la Cour suprême de justice, qui confie à Mme Rodríguez la direction de l’État pour une période transitoire de 90 jours.

Le général Padrino López a vivement condamné l’action américaine, affirmant que l’opération s’était soldée par « des assassinats délibérés » visant des agents de sécurité présidentielle, des militaires et des citoyens sans défense. Il a exigé la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores, également arrêtée.

Tout en dénonçant ce qu’il considère comme une violation grave de la souveraineté nationale, le ministre de la Défense a appelé la population au calme. Il a exhorté les Vénézuéliens à reprendre progressivement leurs activités économiques, professionnelles et éducatives, et à ne pas céder, selon ses termes, « à la peur, à la désinformation et à la guerre psychologique ». Il a également rappelé que la nouvelle Assemblée nationale, issue des élections de mai, devait entrer en fonction dès lundi.

De son côté, Nicolás Maduro, âgé de 63 ans, aurait passé sa première nuit de détention dans une prison fédérale de Brooklyn, à New York. Il doit être présenté devant un tribunal américain pour répondre d’accusations liées au « narcoterrorisme », aux côtés de son épouse.