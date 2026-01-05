Le PDS tente le grand retour…l’impossible mission sans Karim Wade

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a orchestré, en ce début d’année 2026, une démonstration de force à travers le pays, culminant avec une assemblée générale départementale d’envergure à Keur Massar. Sous la direction de la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL), les instances du parti ont réaffirmé leur ancrage national et leur détermination à jouer les premiers rôles sur l’échiquier politique. Cette mobilisation s’inscrit dans une directive globale de restructuration visant à insuffler un nouveau souffle à la base militante, particulièrement dans les zones urbaines stratégiques.

Réunis sous la présidence d’Ousmane Feynaff Goudiaby, les cadres libéraux ont dévoilé les contours d’un ambitieux programme de reconquête intitulé « Avec Karim, cap sur 2029 ». Ce projet, structuré autour de 11 axes majeurs d’impulsion, est le fruit d’un travail intensif mené par 40 commissions thématiques durant un mois de conclave. Il se veut une réponse programmatique globale aux défis économiques et institutionnels actuels du Sénégal, marquant la volonté du PDS de ne plus se contenter d’une posture d’opposition réactive.

Cependant, cette effervescence organisationnelle se heurte à une réalité de plus en plus pesante pour les observateurs : l’absence physique de son leader désigné, Karim Wade. En exil au Qatar depuis 2016, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade demeure une figure omniprésente dans la communication du parti mais invisible sur le terrain. Ce paradoxe fragilise la dynamique de remobilisation, tant la politique sénégalaise reste intrinsèquement liée à la présence charnelle et à la proximité des leaders avec leurs électeurs.

Malgré les annonces récurrentes de son « retour imminent », Karim Wade a manqué tous les rendez-vous électoraux et politiques majeurs de la dernière décennie. Pour une partie de l’opinion, ce leadership par correspondance commence à montrer ses limites chroniques. Le PDS dispose certes d’un électorat fidèle et d’une machine électorale éprouvée, mais l’absence prolongée du candidat naturel du parti crée un vide que les instances de coordination peinent à combler totalement.

À ce défi de l’incarnation s’ajoute une érosion progressive des cadres historiques du parti. La « grande famille libérale » apparaît aujourd’hui plus dispersée que jamais. De nombreuses figures emblématiques ont quitté le navire bleu-jaune au fil des crises internes et des transhumances, affaiblissant l’encadrement intermédiaire. Ce délitement de la garde rapprochée libérale constitue un handicap sérieux face à des formations plus jeunes et structurellement plus homogènes.

La concurrence est d’autant plus rude que le parti au pouvoir, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), continue de jouir d’une forte popularité auprès des masses. En s’appuyant sur une rhétorique de rupture et une présence constante sur le territoire, le régime en place capte une large partie du vote contestataire et de la jeunesse, autrefois bastions du PDS. Le parti de Karim Wade se retrouve donc dans une position délicate, coincé entre la nécessité de conserver son héritage et l’urgence de se renouveler pour ne pas être marginalisé.

Sur le plan programmatique, les 11 axes dévoilés par la FNCL tentent de repositionner le PDS comme le défenseur d’une « prospérité partagée ». Les cadres misent sur leur expertise technique pour critiquer la gestion actuelle et proposer des réformes structurelles. Néanmoins, la crédibilité de ce projet reste suspendue à la capacité du parti à résoudre son équation interne : comment transformer un programme de papier en une force de changement sans leader présent pour le porter ?

Pour les analystes, le PDS se trouve à un tournant existentiel. Si la stratégie de remobilisation initiée à Keur Massar démontre que l’appareil partisan reste fonctionnel, elle souligne également l’impasse d’une candidature virtuelle pour l’horizon 2029. Le parti doit impérativement trancher la question du leadership effectif pour espérer concurrencer sérieusement le Pastef de Ousmane Sonko et regagner sa place de pivot central.

Si la mobilisation des cadres témoigne d’une résilience certaine, le chemin vers 2029 reste semé d’embûches. La réussite du PDS dépendra moins de la pertinence de ses 40 commissions thématiques que de sa capacité à ramener son chef sur le sol sénégalais ou, à défaut, à faire émerger une nouvelle figure de proue capable d’incarner l’alternance.

