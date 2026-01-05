Une touriste suit un homme jusqu’à son appart…elle est séquestrée et violée

Vendredi soir, une touriste, originaire de Colombie, a rencontré un homme à Paris.

Ils ont entamé la discussion et la jeune femme a suivi cet inconnu jusqu’à son domicile situé dans le bois de Vincennes, dans le Val-de-Marne.

Une fois dans l’appartement, l’homme a fermé la porte d’entrée à double tour. Puis il a séquestrée et violé la touriste toute la nuit.

A 6H00 du matin, la victime est parvenue à s’échapper du logement et à sonner à la porte d’un voisin.

En pleurs, elle lui explique avoir subi un viol. Les policiers, alertés par le voisin, se sont rendus sur les lieux et ont pris en charge la victime.

A 7H00 du matin, les forces de l’ordre ont interpellé le suspect dans son appartement et l’ont placé en garde à vue.

Source : F D