Un enfant de 4 ans disparaît dans les bois…son corps découvert à côté de son chien

Johnathan, 4 ans, avait disparu le 31 décembre alors qu’il se trouvait en vacances chez son père à Jasper, en Alabama (Etats-Unis), avec son grand frère de 6 ans.

Ce matin, l’enfant marchait près de la propriété de son papa le long de la route 195, accompagné de son chien, Buck.

Ils ont été vus pour la dernière fois en train de s’enfoncer dans les bois. Après, on n’a plus aucun signe de vie du garçonnet.

Un vaste dispositif de recherche a été déployé pour retrouver l’enfant.

Le corps sans vie de Johnathan a été retrouvé vendredi 2 janvier à environ 3 km de la maison de son père. Son chien Buck a été retrouvé vivant à ses côtés.

Le père a quant à lui été arrêté, mais pour une infraction liée à des explosifs, « sans aucun lien » avec la disparition de Johnathan. Une enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de la mort de l’enfant.

Source : F D