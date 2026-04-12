Escroquerie aux visas : une dame arrêtée pour plus de 6 millions FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 8 avril 2026, au déferrement devant le parquet d’une dame poursuivie pour escroquerie, portant sur un préjudice global estimé à 6 100 000 FCFA.

L’affaire trouve son origine dans une série de quatre plaintes déposées par des victimes abusées par des promesses de voyage vers l’Europe, notamment en Italie et en Espagne. Selon les éléments de l’enquête, la mise en cause proposait d’obtenir des visas en contrepartie de sommes d’argent importantes, sans jamais concrétiser les démarches annoncées.

Les investigations ont permis d’établir avec précision les montants versés par les victimes. La première a déboursé 650 000 FCFA pour un prétendu visa pour l’Italie, sans jamais recevoir ni document ni remboursement. La deuxième a transféré 3 050 000 FCFA via l’application Wave pour un projet de voyage en Espagne resté sans suite.

La troisième victime, quant à elle, a versé 3 000 000 FCFA dans le cadre d’un projet incluant un billet d’avion, avant de se retirer d’une tontine commune, soupçonnant une manœuvre frauduleuse. Enfin, la quatrième victime a remis un acompte de 970 000 FCFA pour un visa. En retour, elle a reçu un faux document attestant d’un rendez-vous à l’ambassade d’Espagne.

Confrontée aux preuves matérielles ainsi qu’aux témoignages concordants des plaignants, la suspecte a fini par reconnaître les faits lors de son audition.

À l’issue de sa garde à vue, elle a été déférée devant le parquet, où elle devra répondre des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés.