Paris : Le khalife de Bambilor reçoit le titre d’Ambassadeur de la Paix

Le Khalife général de Bambilor, Cheikh Thierno Amadou Ba, a été distingué Ambassadeur de la paix au siège de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) à Paris. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop, qui a salué le rôle de guide moral et intellectuel du Khalife. Pour ce dernier, cette distinction constitue une opportunité de promouvoir une diplomatie spirituelle, où la transformation des consciences devient un levier essentiel de la paix internationale.

Au siège de la FPU, dans le 13ᵉ arrondissement, responsables religieux, diplomates et acteurs associatifs se sont réunis pour réfléchir aux fondements de la paix dans un monde en proie à des crises multiples.

Dès l’ouverture, Jacques Marion, président de la FPU, a rappelé l’ambition de la fédération : réconcilier le monde par le dialogue interreligieux et la promotion de valeurs universelles. Selon lui, la paix durable repose sur un travail en profondeur sur l’individu et la famille, socle de toute société. Il a cité à cet égard des initiatives telles que la Fédération des familles pour la paix mondiale et la Fédération des femmes pour la paix mondiale.

Lors de la cérémonie, un concept central a émergé : la diplomatie spirituelle. Cette approche, complémentaire à la diplomatie classique, agit sur ce que les intervenants ont qualifié de « fondations invisibles des conflits » : perceptions, émotions et représentations.

Cheikh Amadou Khalil Ba a souligné les limites de la diplomatie traditionnelle face à des conflits enracinés dans les identités et les imaginaires. Selon lui, seule une approche fondée sur des valeurs universelles (paix, justice, pardon et dignité humaine) peut répondre à ces défis. Les leaders religieux jouent ainsi un rôle clé dans la médiation et la prévention des conflits.

Le moment fort de la rencontre a été l’intervention du Khalife général de Bambilor qui a insisté sur le fait que les conflits contemporains ne peuvent se résoudre uniquement par des mécanismes institutionnels, car leurs racines sont souvent immatérielles. « La diplomatie spirituelle vise à transformer les consciences avant les conflits et à accompagner les processus de réconciliation après les crises”, a-t-il expliqué, citant Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr comme exemples de changements durables initiés par des approches spirituelles.

L’ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop, a quant à lui mis en avant la dimension diplomatique de la démarche. Il a salué le Khalife comme “un intellectuel fécond, capable de donner du sens aux dynamiques contemporaines”, rappelant que “la diplomatie est une œuvre collective” et soulignant le rôle des leaders spirituels dans le rapprochement des consciences. Il a notamment évoqué Tenzin Gyatso, symbole d’une influence morale au-delà des cadres politiques traditionnels.

Les échanges avec les participants ont permis de prolonger ces réflexions et de structurer une véritable pensée de la diplomatie spirituelle, traduisant les idées en actions concrètes.

Au terme de la rencontre, une conviction s’est imposée : la paix ne se limite pas à l’absence de conflit. Elle suppose une transformation profonde, fondée sur les valeurs, les comportements et les consciences. La diplomatie spirituelle apparaît ainsi comme un levier complémentaire aux approches traditionnelles, capable de favoriser une paix plus humaine, durable et sincère.

La cérémonie s’est conclue par la remise officielle du diplôme d’Ambassadeur de la paix au Khalife de Bambilor, marquant l’engagement des participants en faveur d’un monde fondé sur le dialogue et la responsabilité collective.

Auparavant, Thierno Amadou Ba avait été reçu par le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui l’a élevé au grade de médaillé. Cette distinction renforce la dimension d’une diplomatie religieuse active, engagée pour un avenir fondé sur la solidarité et la compréhension mutuelle.

Aly Saleh