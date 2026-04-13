Le régime de Pastef sous le feu des critiques…les jeunes de Macky lancent l’offensive

Dans une offensive coordonnée, la jeunesse républicaine a vivement dénoncé les orientations actuelles du régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Entre accusations d’inefficacité gouvernementale et craintes de manipulations législatives en vue des prochaines échéances électorales, le camp de l’ancien président Macky Sall appelle à une mobilisation nationale pour préserver les acquis démocratiques et exige l’ouverture de concertations inclusives.

La jeunesse de l’Alliance pour la République (APR), sonne la charge. Dans un climat politique de plus en plus électrique, la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) a fait une déclaration au vitriol contre le régime de PASTEF. Cette levée de boucliers marque le début d’une offensive médiatique et politique visant à dénoncer ce que l’ancien camp au pouvoir considère comme des dérives autoritaires.

Au cœur de la discorde se trouve le code électoral. Pour la COJER, toute réforme de ce texte fondamental sans concertation préalable est une ligne rouge à ne pas franchir. Moussa Sow a rappelé avec fermeté que le processus électoral est le « socle de la démocratie » et qu’il doit reposer sur des principes de transparence et d’inclusivité. Le mouvement exige un retrait immédiat de tout projet unilatéral, craignant une rupture définitive de la confiance entre les acteurs politiques.

Cette offensive n’est pas uniquement le fait des structures de jeunesse ; elle est relayée au plus haut niveau parlementaire par des figures comme Abdou Mbow. Le député a vigoureusement critiqué l’inefficacité du gouvernement actuel face aux maux quotidiens des Sénégalais. Santé, éducation, transports : selon lui, le régime de PASTEF brille par son manque de vision et son incapacité à répondre aux urgences sociales, aggravant la précarité des populations.

Les « jeunes de Macky » accusent aussi le régime de manipuler les règles du jeu pour l’avenir. Abdou Mbow soutient que le pouvoir en place envisagerait déjà de modifier le code électoral pour favoriser son leader en vue de l’élection présidentielle de 2029. Pour l’opposition, il s’agit d’une manœuvre « opportuniste » destinée à verrouiller le système et à s’assurer un maintien au pouvoir au mépris de la souveraineté populaire.

La COJER invoque également la stature internationale du Sénégal pour justifier sa posture de résistance. Elle rappelle que le pays est lié par des engagements de gouvernance démocratique qui imposent la stabilité des normes électorales. Toute modification dictée par des intérêts partisans est ainsi perçue comme une menace directe pour l’image de la nation et pour la sincérité des scrutins à venir, mettant en péril l’équilibre institutionnel.

Sur le terrain social, les griefs s’accumulent. La jeunesse républicaine dénonce une volonté manifeste du régime de restreindre les libertés individuelles et de fragiliser les institutions républicaines. Le ton est sans équivoque : le code électoral ne doit pas devenir un « instrument de manipulation politique ». Cette rhétorique vise à mobiliser l’opinion publique contre ce que l’APR qualifie de gestion « solitaire et dangereuse » des affaires publiques.

Face à ce qu’ils nomment une « dérive », les partisans de l’ancien président ne comptent pas rester les bras croisés. Abdou Mbow a promis que son camp saurait « faire face » avec détermination. Cette promesse de résistance annonce une intensification de la lutte politique, tant à l’Assemblée nationale que dans la rue, où la COJER prévoit déjà de mobiliser durablement ses structures à travers tout le territoire national.

L’appel à l’unité est lancé. La COJER sollicite l’implication de toutes les forces vives de la nation, de la société civile et de la diaspora pour former un front commun. L’objectif est clair : instaurer des concertations nationales inclusives sur les réformes constitutionnelles et électorales afin de garantir que les changements futurs bénéficient d’une réelle légitimité populaire et non d’un simple passage en force législatif.

Cette grande offensive de la famille politique de Macky Sall dessine les contours d’une confrontation majeure avec le régime de PASTEF. En plaçant la défense de l’État de droit et la transparence électorale au centre de leur discours, les jeunes républicains tentent de reprendre l’initiative politique, avertissant que la paix sociale dépendra du respect scrupuleux des acquis démocratiques du Sénégal.

La rédaction de Xibaaru