Deux femmes découvertes sauvagement assassinées dans une maison…à Montmorillon

Les faits se sont déroulés ce dimanche à Montmorillon, dans la Vienne.

En milieu de l’après-midi, un homme s’est rendu au domicile de son ex-compagne, rue de la Duchênerie.

Les retrouvailles se sont mal passées.

L’homme a tué son ancienne concubine et la sœur de cette dernière.

Selon La Nouvelle République, après les faits, l’homme se serait retranché dans l’habitation. Les gendarmes de Montmorillon, rapidement déployés, ont sécurisé le secteur et procédé à son arrestation.

Les corps ont été découverts à l’extérieur de la maison, l’une dans l’allée à côté d’un véhicule, l’autre devant la porte d’entrée de la maison ».

Le meurtrier était blessé par balle à la poitrine au moment de son interpellation. Il a été héliporté à l’hôpital de Poitiers, avec un pronostic vital engagé

Selon les premiers éléments, l’homme a tué par balles les deux victimes, avant de tenter de se suicider en retournant l’arme contre lui.

Source : F D