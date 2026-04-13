Collision mortelle à Kaël : deux victimes sur une moto-Jakarta

Un grave accident s’est produit ce dimanche sur la route de Kaël, en périphérie de Mbacké. Une moto-Jakarta est entrée en collision avec un camion benne, causant la mort des deux personnes qui se trouvaient sur le deux-roues. Les victimes ont succombé sur place.

D’après une source proche de l’enquête, l’impact s’est produit aux alentours de 11 heures, lorsque la moto aurait percuté le camion. Les circonstances exactes restent à éclaircir. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités dans ce drame.