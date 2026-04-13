Alioune Ndoye plaide pour un protocole républicain apaisé

Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a partagé ce dimanche 12 avril 2026 une réflexion intitulée « Du texte au geste ». Dans ce texte, il invite à une application ferme mais sereine des règles de protocole républicain, alors que des tensions ont récemment opposé représentants de l’État et parlementaires.

Rappelant que l’ordre de préséance est fixé par le décret n°99-252 du 19 mars 1999, l’édile souligne que ce cadre juridique doit prévaloir sur les rivalités personnelles. Pour lui, le respect des préséances n’est pas une soumission mais une « courtoisie républicaine » envers les institutions. Il insiste sur la place du Préfet, représentant direct de l’autorité présidentielle, et celle des députés, porte-voix de la Nation, dans une hiérarchie pensée pour garantir l’équilibre institutionnel.

Alioune Ndoye estime toutefois que ce texte, vieux de plus de vingt ans, mérite d’être adapté aux réalités actuelles de la décentralisation. Il plaide pour que les maires et présidents de département bénéficient d’une reconnaissance accrue lors des cérémonies organisées sur leur territoire, afin qu’aucun élu ne se sente marginalisé « chez lui ».

En conclusion, le maire appelle les autorités et les élus à privilégier la pédagogie et la mesure. Selon lui, la dignité d’une fonction se renforce lorsqu’on respecte celle des autres, et le protocole doit rester « le langage discret de l’harmonie institutionnelle », loin de toute logique de domination.