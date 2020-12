Escroquerie : Deux Mbacké Mbacké ruinent leur talibé

Serigne Saliou Mbacké et Serigne Moustapha Mbacké ont été attraits, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, escroquerie, charlatanisme et complicité. Les deux mis en cause, domiciliés à Touba, avaient grugé 60 millions Fcfa à un commerçant, rapporte Le Témoin.

Le commerçant leur avaient remis 60 millions pour fructifier ses affaires afin de devenir milliardaire. Mais, d’après le journal, le plaignant s’en sortira plutôt appauvri comme un rat d’église.

À l’issue de leur procès, les deux Mbacké Mbacké ont été condamnés à 2 ans de prison dont 3 mois ferme.